Мэр Омска: Президент глубоко посвящен в региональную повестку

Одна из тем касалась ремонта школ. Владимир Путин обратил внимание, что в нашей стране около 40 тысяч школ. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии, 60% нуждаются в текущем ремонте, 10% - в капитальном. То есть образом, проблема текущего и капитального ремонта учреждений образования актуальна для многих регионов. Поэтому решение Президента о внедрении федеральной программы строительства и ремонта школ - надежда для муниципалитетов на скорое решение проблемы.

- Недавно глава государства дал поручение правительству РФ принять федеральную программу капитального ремонта учреждений образования. Сегодня он отметил, что подготовка программы завершается. На строительство и ремонт школ заложены десятки миллиардов рублей.

Поручение разработать программу строительства и ремонта школ меня, как мэра, обрадовало, ведь школы, нуждающиеся в текущем и капитальном ремонте, есть и в Омске. В нашем городе 154 школы. Не считая новой школы в микрорайоне Амурский-2, большинству требуется серьезное обновлении и крупные финансовые вливания. Эта непосильная нагрузка для муниципального бюджета. В 2021 год мы изыскали 50 млн рублей на комплексный ремонт систем отопления и вентиляции, замену оконных блоков в ряде школ. К сожалению, в прошлом году пришлось приостановить работу гимназии №88, которая пришла в аварийное состояние после более полувека эксплуатации без ремонта. Сейчас мы занимаемся разработкой проектно-сметной документации полного капитального ремонта здания школы и, по прогнозам, нам потребуется на ее восстановление не менее 350 млн рублей. Вряд ли эта задача решаема для муниципалитета в одиночку.

Администрация города готова со своими предложениями войти в состав сводной заявки Правительства Омской области для участия в федеральной программе капитального ремонта образовательных учреждений. Это позволит нам создать современные и комфортные условия для получения образования, - подчеркнула Оксана Фадина.

Еще одна важная тема, прозвучавшая в обращения – экология. Президент напомнил, что Омск входит в 12 городов, перед которыми стоит задача снизить совокупный объем выбросов на 20% к 2024 году. В том числе за счет замены пассажирского транспорта на более экологичный.

- Приятно, что президент глубоко посвящен в региональную повестку по этому вопросу. Для решения задачи снижения выбросов, в том числе за счет поэтапной замены подвижного состава общественного транспорта, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Омск приобрел 20 метановых автобусов «Волгабас» и 33 троллейбуса «Адмирал», а в 2021 году - еще 29 «Адмиралов».

В текущем году мы ожидаем выделения денежных средств в размере 613 млн рублей на приобретение 48 больших автобусов на метане по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», - сообщила Оксана Фадина.