«Платную реабилитацию ему предлагали в частной клинике»: Губернатор высказался о проблеме омича, с которой он звонил Путину

Пенсионер Владимир Васильков смог решить свой вопрос еще до окончания Прямой линии Фото: Анна МИКУЛА

Власти отреагировали на вопрос пенсионера из Омска Владимира Василькова во время Прямой линии с президентом. Он рассказал, что не смог получить положенную ему бесплатную реабилитацию после ковида. По словам сибиряка, в одной больнице не было квот, в другой данная услуга стоила 50 тысяч. Сразу же после общения омича с Владимиром Путиным вопрос решился - Василькову позвонили из регионального минздрава еще до окончания Прямой линии и предложили самому выбрать дату бесплатной реабилитации. В итоге он остановился на дате 7-8 июля.

- Он может пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесённого заболевания новой коронавирусом инфекцией, уже 8-9 июля, - прокомментировал ситуацию губернатор Александр Бурков. - Лечение он проходил амбулаторно. По данным Минздрава Омской области, предложение о прохождении платной реабилитации было сделано ему в одной из частных медицинских организаций региона. Напомним, что уже завтра в регионах по поручению Президента стартует программа углубленной диспансеризации. Максимальный приоритет при ее прохождении будет отдан пациентам, перенёсшим новую коронавирусную инфекцию.