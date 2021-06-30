За взятку адвокат получил условный срок

В Центральном районном суде Омска сегодня огласили пригвор адвокату Саламу Мусаеву. Напомним, по версии следствия осенью 2019 года он передал преподавателю ОмГМУ Сергею Скальскому 30 тыс. рублей в качестве вознаграждения за выставление положительной оценки за экзамен одному из студентов. Суд назначил ему наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в десятикратном размере от суммы взятки. Сумма штрафа 300 тысяч рублей.

Также Мусаеву назначили испытательный срок в 3 года. В течение этого времени ему нельзя менять постоянное место жительства и необходимо являться для отметок.

Кстати, сейчас Мусаев еще является действующим членом Адвокатской палаты Чеченской Республики.