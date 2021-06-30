Омская РЭК пересмотрела тариф на мусор

Регулятор завершил анализ расходов компании «Магнит» в точно установленный срок – до 1 июля.

Таким образом тариф на ТКО с 1 июля по 31 декабря 2021 года по категориям потребителей будет уменьшен: население и прочие потребители составит 8733,13 руб./тонна и 1302,84 руб./куб. м. До корректировки тариф на указанный период составлял 8 749,23 руб./тонна, 1 305,24 руб./куб. м.

«Рост тарифа существенно не отразится на плате жителей области. Как и в прошлом году, в интересах омичей специалистами РЭК установлен льготный тариф. Примерная плата для омичей, проживающих в благоустроенных домах, составит порядка 102 руб. (для неблагоустроенных домов – 113, 28 руб.). Ранее плата составляла порядка 87 руб.», - отметила глава РЭК Омской области Людмила Вичкуткина.

Напомним, что ранее ФАС России поручила регулятору провести дополнительный анализ фактических расходов регионального оператора по обращению с ТКО за 2019 год и определить экономически обоснованный тариф на текущий год.

В июне 2021 года регоператор предоставил в РЭК Омской области дополнительные материалы для анализа фактических расходов, и специалисты регулятора провели корректировку ранее утвержденного тарифа с учетом фактического объема услуг, предоставляемых ООО «Магнит».