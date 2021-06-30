За покупку 1,5 килограмм наркотиков омич получил 8 лет тюрьмы

Омича поймали с крупной партией наркотиков по дороге в город. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области осудили омича, которого поймали на областной трассе с крупной партией наркотиков. Из материалов следствия известно, что в марте 2021 года полиция задержала омича на трассе между Кормиловкой и Новой Деревней 37летнего омича. Он забрал крупную партию наркотиков и направлялся обратно в город, чтобы подготовить их к продаже. Всего у наркодиллера нашли 1,5 килограмма наркотиков разных видов. Покупал запрещенные вещества он через Интернет. Клиентов на продажу также искал в сети и оставлял дозы в закладках.

Судили мужчину в Кормиловском районном суде. Там рассмотрели все собранные доказательства и признали омича виновным в покушении на сбыт наркотиков. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе прокуратуры.