В Омске микрорайон остался без воды из-за прорыва трубы на дне Оми

В домах жителей целого микрорайона пропала вода. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Сегодня жители микрорайона «Амурский-2» в Омске обнаружили, что из крана не идет вода. Горожане остались без холодного и горячего водоснабжения без всяких предупреждений об отключении и долго гадали, что случилось. Оказалось, что все произошло из-за прорыва водопровода, вот только устранить его быстро не получится.

В пресс-службе «Водоканала» рассказали, что экстренное отключение связано с аварией на дюкерной части водовода. Случился прорыв на трубе, которая проложена под дном Оми. Обнаружить его удалось водолазам, с их же помощью придется чинить. Пока, чтобы восстановить водоснабжение в домах омичей, сотрудники Водоканала проводят переключение на резервные схемы водоснабжения.

- В течение одного-двух часов водоснабжение будет восстановлено. Параллельно приступим к работам по устранению повреждения на дюкере, - сообщили в пресс-службе компании.