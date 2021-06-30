АО «Омск РТС» начинает монтаж нового трубопровода для подключения строящегося жилья

В 2021 году АО «Омск РТС» осуществляет первый этап технического перевооружения теплотрассы в рамках инвестиционной программы. В рамках него будет смонтирован участок трубопровода протяжённостью 176 м. Это современный трубопровод диаметром 1000 мм, в пенополиуретановой изоляции с покрытием из оцинкованной стали. Существующая теплотрасса имеет диаметр 800 мм, тепловая изоляция выполнена из минеральной ваты. Увеличение диаметра трубопровода повысит пропускную способность теплосети и создаст возможность подключения новых потребителей в Центральном административном округе города Омска. Применение покрытия из оцинкованной стали позволит защитить изоляционный слой и трубопроводы от внешнего воздействия, что продлит срок их безаварийной эксплуатации с сохранением технологических характеристик, пенополиуретановая тепловая изоляция дольше сохраняет свойства, что позволит сократить потери тепловой энергии в окружающую среду.

АО «Омск РТС» реализует данный проект в связи с ростом строительства жилья и объектов социальной сферы в районе улиц Красный Путь, Партизанская, 10 лет Октября и т.д. и необходимостью увеличения тепловой мощности в этом районе города. Северный луч ТЭЦ-5 является основной магистралью, которая задействована в передаче тепловой энергии от теплоэлектростанции в центральную часть города. Техническое перевооружение теплотрассы позволит увеличить пропускную способность подачи теплоносителя и выполнить подключение дополнительных тепловых нагрузок, сохранив при этом существующие гидравлические режимы.

«В рамках инвестиционной программы компания «Омск РТС» реализует технически сложные и финансово-затратные проекты, которые позволяют подключать новые социальные и жилые объекты и повышать надёжность и качество теплоснабжения города. Первый этап технического перевооружения участка теплотрассы Северного луча от ТЭЦ-5 планируется завершить в сентябре 2021 года. В целом в рамках всех этапов технического перевооружения Северного луча от ТЭЦ-5 будет построено почти 1,3 км теплотрассы. Проект включает пять этапов с окончанием в 2026 году. Общая стоимость проекта - порядка 300 млн рублей», - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.