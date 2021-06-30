Омские полицейские спасли ребенка, который начал задыхаться от аллергии

Патрульные быстро приняли решение сопроводить семью до ближайшей больницы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Помогли спасти жизнь маленького омича сотрудники Госавтоинспекции. Патруль дежурил на трассе «Омск - Нижняя Омска», когда к ним обратилась взволнованная семья. Они направлялись на отдых за город, а по пути двое детей выпили сок. Со старшим ребенком все было в порядке, а вот двухлетний малыш неожиданно почувствовал себя плохо. От аллергического приступа он начал задыхаться и терять сознание. Сотрудники ГАИ приняли решение сопроводить семью до ближайшей больницы.

Мальчика доставили в Поликлинику №2. Благодаря помощи полиции на месте семья оказалась спустя считанные минуты. Ребенку оказали необходимую помощь медики. Отец позже позвонил патрульным, поблагодарил за помощь и рассказал, что с сыном все в порядке, серьезная госпитализация ему не понадобилась, рассказали в пресс-службе полиции.