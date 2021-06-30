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Общество30 июня 2021 10:24

Омские полицейские спасли ребенка, который начал задыхаться от аллергии

Мальчику с родителями помогли быстро добраться до больницы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Патрульные быстро приняли решение сопроводить семью до ближайшей больницы.

Патрульные быстро приняли решение сопроводить семью до ближайшей больницы.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Помогли спасти жизнь маленького омича сотрудники Госавтоинспекции. Патруль дежурил на трассе «Омск - Нижняя Омска», когда к ним обратилась взволнованная семья. Они направлялись на отдых за город, а по пути двое детей выпили сок. Со старшим ребенком все было в порядке, а вот двухлетний малыш неожиданно почувствовал себя плохо. От аллергического приступа он начал задыхаться и терять сознание. Сотрудники ГАИ приняли решение сопроводить семью до ближайшей больницы.

Мальчика доставили в Поликлинику №2. Благодаря помощи полиции на месте семья оказалась спустя считанные минуты. Ребенку оказали необходимую помощь медики. Отец позже позвонил патрульным, поблагодарил за помощь и рассказал, что с сыном все в порядке, серьезная госпитализация ему не понадобилась, рассказали в пресс-службе полиции.

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Сопровождение в больницу в Омске.
Сопровождение в больницу в Омске.
26 июня инспекторы ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по Омскому району лейтенант полиции Дмитрий Иванов и прапорщик полиции Павел Иопа несли службу на автодороге Омск Нижняя Омска в районе поселка Ростовка. Около 12:00 часов полицейские обратили внимание на автомобиль «Мазда», из которого выбежали водитель и женщина с маленьким ребенком на руках. Супруги пояснили, что следовали из г. Омска в п. Нижнюю Омку с двумя детьми. По дороге дети выпили сок, в результате чего у двухлетнего сына резко ухудшилось самочувствие. Родители приняли решение вернуться обратно и отвезти ребенка в больницу. Увидев сотрудников ГИБДД, обратились к ним за помощью. Автоинспекторы незамедлительно приняли решение о сопровождении автомобиля с использованием проблесковых маячков и сигнально-говорящего устройства. Благодаря этому автомобиль с ребенком беспрепятственно проехал транспортные заторы по пути следования в детскую поликлинику № 2. Мальчику вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь. Позже автоинспекторы позвонили папе маленького Артема и уточнили, что мальчик уже дома и чувствует себя хорошо.