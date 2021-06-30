В омском парке Победы сломался пешеходный мост

Перешагнуть через дыру получится далеко не у каждого человека. Фото: ВКонтакте

Сегодня на прогулке в парке Победы на Левом берегу один из омичей заметил, что популярный пешеходный мост сломан. Он состоит из железных опор и деревянных досок, по которым и ходят люди, но несколько из них отвалились. Образовалась довольно большая дыра, которую сиротливо прикрывают две доски.

На мосту не хватает нескольких досок. Фото: ВКонтакте

Через мост часто ходят отдыхающие санатория «Ника» и просто омичи, гуляющие по парку. Он соединяет два берега длинного ручья, который начинается у санатория и заканчивается у озера в парке около моста.

- Сломан мост, опасное место! Мост действующий, каждый день там проходят люди, но он в аварийном состоянии, - написал автор поста. В комментариях омичи отметили, что этот мост часто ломается, и его чинят почти каждый год