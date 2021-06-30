Губернатор Бурков не стал вводить обязательную вакцинацию от ковида в Омской области. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков не стал вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в Омской области. Об этом он объявил по итогам последнего оперштаба, где обсуждались меры по борьбе с распространением ковида. Однако глава региона обратился к омичам и попросил их проявить сознательность. Александр Бурков попросил поставить прививку всех, у кого нет никаких противопоказаний. Только так, по его мнению, можно избежать глобального локдауна в регионах страны.

- Все должны понимать, что, если мы не хотим нового локдауна, мы должны прививаться. Мы не идем на введение обязательной вакцинации, но призываем всех, кто не имеет противопоказаний, это сделать. Это единственный способ защитить себя и своих близких. Кроме того, мы настаиваем на ужесточении мероприятий по контролю за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей, в общественном транспорте. Это ключевая задача, – сказал омский губернатор.

В регионе есть нужный запас вакцины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Позицию Александр Бурков поддержал и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников. Он считает, что людям просто нужно объяснять важность вакцины и детали ее испытаний.

- На первом месте должна стоять пропаганда, причем не такая топорная, которая сейчас идет из всех утюгов. Люди хотят знать простые вещи: каковы результаты испытания вакцин. Люди хотят знать сравнительные характеристики и последствия трех действующих в России вакцин. Люди хотят знать, почему звучат странные заявления о том, что, если человек переболел, он все равно должен уколоться, почему, если у него есть антитела, он все равно должен уколоться, - считает Сергей Калашников. - То есть нужно убеждать. Но поскольку вакцинация – это вещь крайне необходимая, то нужно и стимулировать людей к тому, чтобы они прививались. Но заставлять нельзя. Критерий здесь один: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, и если я несу опасность заражения, то, наверное, окружающие вправе ограничить мой доступ к ним. Это элементарный принцип, которому нужно следовать.

Тем временем в регионе по итогам оперштаба омское правительство не стало ограничивать работу кафе и ресторанов, чтобы снова не наносить удар по бизнесу. Были приняты следующие решения:

- продлить режим повышенной готовности и масочный режим;

- оставить обязательной самоизоляцию для омичей старше 65 лет и продлить ее до 1 августа;

- усилить проведение вакцинации для омичей, старше 60 лет;

- усилить контроль за исполнением масочного режима.

Добавим, на заседании омского регионального штаба обсудили подготовку к росту госпитализации в связи с третьей волной коронавируса. Губернатор Бурков сообщил, что на прошлой неделе в больницах ввели дополнительно почти 600 коек для пациентов с ковидом, еще 655 введут в ближайшие дни. Они будут обеспечены кислородом и аппаратами ИВЛ.