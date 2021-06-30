Омич на мотоцикле сбил ребенка и сбежал

Неизвестного водителя ищет полиция. Им может оказаться кто-то из сельчан. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне поздним вечером в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в одном из сел Таврического района. Все произошло на улице Ленина в селе Луговое в 23:35 ночью 29 июня. Вдоль дороги шла 8-летняя девочка, когда в нее врезался неизвестный. Малышка запомнила только то, что он был на мотоцикле, но больше ничего сообщить не смогла. С места аварии ее сразу отправили в больницу.

Сейчас местные полицейские ищут водителя, сбежавшего с места ДТП, а также свидетелей, которые могли видеть случившееся тем вечером.