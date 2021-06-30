В Омском ГАУ продолжается реализация проекта «Волонтерский центр «Глобус»

Реализация проекта стартовала в апреле этого года, активная фаза реализации запланирована на сентябрь-октябрь 2021 года, завершится реализация до конца текущего года.

Уже проведен ряд мероприятий в рамках проекта. Так, 24 июня прошёл показ фильма «Костяника-время лета», поднимающий острые проблемы современной молодежи. Волонтеры проекта приняли участие в организации мероприятия, поделились своим опытом, рассказали о деятельности волонтерского центра «Глобус». Мероприятие состоялось при поддержке ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области.

Также в рамках реализации проекта прошла акция «Свеча Памяти» в День памяти и скорби; акция «Подари жизнь» в День донора.

Конкурс «Доброволец России» проводится Федеральным агентством по делам молодежи, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и Ассоциацией волонтерских центров при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

На протяжении 10 лет Всероссийский конкурс «Доброволец России» собирает авторов лучших социальных инициатив и проекты, которые получают гранты на дальнейшее развитие. Участники и финалисты получают ценный опыт самопрезентации и публичных выступлений, а также коммуникации с представителями общественности, бизнеса, власти, НКО и неравнодушными людьми, вовлеченными в волонтерство. Они привлекают внимание к реальным социальным проблемам на примере реализации своих проектов и тем самым помогают делать жизнь в стране лучше. Грантовый фонд конкурса по инициативе Президента России Владимира Путина в 2020 году увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.