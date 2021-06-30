«Забрали изуродованного человека»: омич пытается доказать вину врачей в смерти матери

В министерстве здравоохраения отрицают, что в смерти омички виноваты медики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Запутанная история произошла с матерью омича некоторое время назад. Женщина попала в больницу с инсультом, но позже ее предложили перевести в ковидное отделение. Врачи сделали экспресс-тест, на основании чего и приняли такое решение, но родственники оказались против. От женщины просто хотели избавиться, убежден сын омички.

- Завотделением Клинического Кардеологического центра поставил ультиматум и дал 10 минут на раздумья. Или вы забираете пациента домой, или мы ее перевозим сразу в ковид-центр с отрицательными тестами на ковид! Заявил, что от инсульта больше лечить ее здесь никто не будет, - написал омич в своем посте в соцсетях.

Через несколько дней омичка снова попала в ту больницу, из которой ее выписали, после того, как состояние ее ухудшилось. К сожалению, спасти жизнь женщины не удалось. Родственники уверены, что скончалась женщина не своей смертью.

Омичка попала в больницу из которой ее выписали буквально на следующий день. Фото: семейный архив

- Отдали человека в скорую помощь в таком состоянии на фото за сутки до смерти, а забрали в день похорон из морга изуродованного человека со следами насильственной смерти и пыток, - рассказывает сын омички. - В день похорон мы обнаружили: следы борьбы, удар трубой или чем-то округлой формы в область груди, левое глазное яблоко раздавлено, в носу запёкшаяся кровь, губы разбиты - левая нижняя треснувшая, срезана фаланга указательного пальца правой руки до кости, содрана кожа под подбородком на шее, след от удушения с участками содранной кожи.

Отмечают родственники, что обратились в Следственный комитет и прокуратуру, но ответов пока не получили. В минздраве заявили, что не видят никаких нарушений в действиях медиков.

- По имеющейся у нас информации, пациентка получала всю необходимую помощь, исходя из ее состояния, основных и сопутствующих заболеваний. Все действия согласовывались с родственниками, о чем есть соответствующие документы и аудиозаписи. Если человек считает, что в отношении его родственника была допущена ошибка или проявлена халатность со стороны медицинских работников - он можете оформить официальное обращение в министерство здравоохранения, что позволит инициировать проверку. К такому обращению можно приложить имеющиеся документы, фото-материалы и т.д. Также гражданин вправе обратиться в правоохранительные органы в установленном законом порядке, - отметили в пресс-службе минздрава.