В ОМЦ «Химик» состоялось чествование лучших выпускников вузов Омского региона

В церемонии приняли участие студенты 11-ти высших учебных заведений региона в шести номинациях.

Поздравить студентов с заслуженными наградами пришли: заместитель Председателя Правительства Омской области Татьяна Васильевна Дернова, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Оганесович Крикорьянц, ректоры вузов, руководители молодежных центров и организаций.

На мероприятии присутствовали ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова и проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт.

Лучшие конкурсанты от Омского ГАУ в номинациях:

1. «За успехи в обучении и освоении профессиональных навыков» - Щербакова Татьяна, землеустроительный факультет.

2. «Лидер студенческого самоуправления» - Третьяк Татьяна, землеустроительный факультет.

3. «Молодой ученый» - Варфоломеева Ксения, факультет ветеринарной медицины.

4. «Лидер в общественной деятельности» - Захарова Светлана, землеустроительный факультет.

5. «За спортивные достижения» - Ефремова Надежда, агротехнологический факультет.

6.«За достижения в творчестве» - Зимина Екатерина, землеустроительный факультет.

Творческие коллективы студенческого дворца культуры: студия эстрадного вокала «Автограф» и коллектив танца «Team Spirit» подарили всем собравшимся яркие номера.

Поздравляем всех выпускников с окончанием Омского ГАУ!