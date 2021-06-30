АО «Транснефть - Западная Сибирь» применяет современные технологии в строительстве резервуаров

Диагностика параметров проводилась современным методом трехмерного лазерного сканирования. Данный метод используется на объектах предприятия с целью обеспечения высокого уровня качества выполняемых работ и в рамках внедрения передовых технологий в области строительства.

Специалисты провели лазерное сканирование резервуара с последующим построением сравнительной модели его поверхности для определения отклонения образующих от вертикали и возможных локальных отклонений стенки от проектной формы. Своевременное выявление таких явлений позволяет определить деформацию металлоконструкций резервуара еще в процессе строительства, тем самым исключая возникновение нештатных ситуаций.

Обследование выполнялось с применением специализированного оборудования, в том числе лазерного сканера, тахеометра, нивелира, инфракрасного пирометра.

Использование наземного лазерного сканера дает возможность с высокой степенью детализации получить трёхмерную модель резервуара с шагом в 15 мм. Кроме того, скорость проведения лазерного сканирования, которая составляет от нескольких тысяч до миллиона точек в секунду, позволяет оптимизировать временные затраты на выполнение мониторинга, при этом точность диагностики составляет несколько миллиметров. Высокая степень автоматизации процесса практически полностью исключает субъективный фактор при выполнении обследования.

Результаты сканирования резервуара будут учтены при дальнейшем выполнении строительно-монтажных работ на данном объекте.