Партия пенсионеров определилась с тройкой кандидатов от Омской области на выборах в Госдуму

На съезде были озвучены планы участия в выборах депутатов Государственной Думы. По оценке экспертов, интерес к партии сегодня высок и в сентябре она может получить от 8 до 12% голосов избирателей.

Итоги съезда прокомментировал председатель Правления Регионального отделения Партии пенсионеров в Омской области Иосиф Дроботенко. По его словам, партийцы намерены прежде всего сосредоточиться на защите интересов старшего поколения.

«Человек должен быть уверен в завтрашнем дне, знать, что государство ему поможет. Сегодня такой уверенности нет не только у старшего поколения, но и у молодежи. Тем, кто намерен идти во власть, прежде всего предстоит решать вопросы пенсионного обеспечения. Сегодня уже очевидно, что пенсионная реформа оказалась неэффективной. И чтобы повысить уровень благосостояния наших пенсионеров, нужны серьезные, решительные меры. Главное, что у людей, которые входят сегодня в Партию пенсионеров, есть опыт и понимание, как решить проблемы старшего поколения, а также инвалидов, малоимущих – всех, кто нуждается в защите государства», – сказал Иосиф Дроботенко.

Поднимая вопросы пенсионного обеспечения, «пенсионеры» выступают за ликвидацию Пенсионного фонда и предлагают выплачивать пенсии напрямую из средств государственного бюджета. По убеждению партийцев, пенсии должны назначаться не за возраст, а за трудовой стаж. Кроме того, индексацию нужно производить всем, кто имеет право на пенсионную выплату, независимо от того, продолжает человек трудиться или нет.

На повышение пенсионных выплат предлагается направить часть поступлений от экспорта нефти и газа. А минимальный размер трудовой пенсии, по расчетам авторов инициатив, должен составлять 70% от средней заработной платы.

Также Партия пенсионеров планирует внести на рассмотрение Госдумы концепцию Социального кодекса – единого документа, который покончит с противоречиями в действующем социальном законодательстве. По мнению «пенсионеров», это также позволит жителям малых городов и регионов рассчитывать на такой же уровень социальной поддержки, как в Москве и Санкт-Петербурге.

Большой блок предложений касается реформирования здравоохранения. Это прежде всего изменение подхода к финансированию медучреждений. В частности, предлагается полностью отказаться от алгоритма, когда деньги следуют за пациентом.

Также среди предложений Партии пенсионеров увеличение объемов строительства социального жилья (не менее 30% от общего объема возводимых метров), модернизация экономики на основе передовых технологий, увеличение в национальном ВВП удельного веса отраслей, выпускающих продукцию с высокой степенью переработки, а также уменьшение импортозависимости в важнейших отраслях.

Омскую область на выборах в Государственную Думу представят: руководитель регионального отделения Партии пенсионеров в Омской области, бизнесмен Иосиф Дроботенко, председатель городского Совета ветеранов и пенсионеров Геннадий Павлов и врач БУЗОО «Областная детская клиническая больница», заместитель председателя региональной общественной организации «Ветераны здравоохранения Омской области» Ольга Добаш.

Фото: Пресс-служба Партии пенсионеров