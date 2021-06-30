В Омске спасли мужчину, которого отнесло на середину озера в дырявой лодке

В МЧС поступил тревожный вызов от жительницы Крутинки. Женщина рассказала, что её сын отправился на рыбалку на озеро Салтаим, но не может самостоятельно вернуться на берег. Спасатели тут же отправились на помощь. Когда они прибыли, лодку даже не было видно, но найти сельчанина удалось спустя всего 5 минут. Резиновая лодка прохудилась и наполнялась водой, а ветром мужчину унесло за три километра от берега.

Сельчанина забрали в катер и отвезли на берег. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что произошло. Он действительно отправился порыбачить с лодки. С веслом он отплыл от берега, но в процессе рыбалки потерял его. Примерно тогда же он обнаружил течь. Грести к берегу было уже нечем, а ветром его от носило все ближе к середине озера. Спасатели успели как раз вовремя.