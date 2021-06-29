Что надо знать, отправляясь в отпуск на своем авто

Автоэксперты официального дилера ŠKODA КЛЮЧАВТО Омск напоминают несколько правил, которые следует помнить, прежде чем отправиться в путь.

1. Подготовить автомобиль

Даже если ваш «железный конь» не так давно проходил техосмотр и находится в полном порядке, обязательно проверьте исправность работы всех его узлов и механизмов: проведите полную диагностику двигателя, если необходимо, замените моторное масло, фильтры, свечи, ремни, тормозные колодки, проверьте надежность аккумулятора, тормозной системы, проверьте шины. Если у вас автомобиль марки ŠKODA, то мы готовы упростить вам задачу – полная придирчивая диагностика автомобиля (инспекционный сервис всех узлов и агрегатов, компьютерная диагностика и т.п.) у официального дилера ŠKODA КЛЮЧАВТО Омск по цене 2599 рублей. Кстати, не забудьте взять с собой в дорогу необходимые инструменты и запчасти. Как минимум набор гаечных ключей нужных типоразмеров и насос для колес должны быть обязательно.

2. Все нужное взять с собой

Набор необходимых в дороге вещей определяется характером вашего путешествия, но есть тот «маст хэв», который должен быть обязательно, независимо от того, едете ли вы в деревню или на черноморское побережье: мыло, несколько бутылок с питьевой водой, продукты в дорогу, термос с чаем или кофе, чашки или стаканы по числу пассажиров, столовые приборы и острый нож, салфетки и туалетную бумагу. Безусловно, любая поездка требует денег. Возьмите с собой столько, сколько можете себе позволить, учитывая непредвиденные расходы.

Очень важно рационально разместить поклажу в багажнике, а крупногабаритные грузы (велосипед, лодки и тд) поместить на крышу или специальном боксе. Багажники на крышу предлагаются для всех без исключения моделей ŠKODA вне зависимости от того, оснащены они рейлингами или нет. Длинные и крупногабаритные грузы, которые не вмещаются в багажное отделение, можно крепить прямо к поперечинам багажника. Когда они не используются, база и поперечины компактно складываются в специальную сумку. Легкие в креплении боксы объемом до 400 л позволяют разместить большую часть вещей для отпуска и являются идеальным дополнением к багажнику на крыше. Боксы ŠKODA водонепроницаемы.

3.Планируем путь заранее

Каким бы вы ни были опытным водителем, маршрут надо распланировать заранее. Это - аксиома. Не поленитесь посидеть на специализированном сайте или форумах, где автопутешественником делятся своим опытом. Где заправиться, поесть, остановиться на ночлег, что посмотреть по дороге – всё это та бесценная информация, которая обязательно пригодится. Кроме того, каким бы замечательным не был ваш навигатор, актуальную бумажную карту или атлас с собой нужно иметь обязательно.

Помните! Скорость передвижения конечно же у каждого будет своя, но в среднем 1000 км преодолеваются за 14-15 часов. Исходя из этого и рассчитывайте сколько дней вы проведете в дороге.

4.Перевозка детей и животных

Ребенок обязательно должен быть правильно пристегнут в детском удерживающем устройстве. Кроме того, для маленького пассажира обязательно надо взять его любимые игрушки, еду, напитки, средства гигиены, лекарства.

Что касается четвероногих созданий, надо понимать – для них путешествие сильный стресс. Поэтому ŠKODA напоминает 5 правил для безопасной перевозки домашних животных на автомобиле:

1) Приучайте вашего питомца к машине заранее

2) Не разрешайте животному свободно перемещаться по салону автомобиля

3) Создайте комфортное пространство для питомца на заднем сиденье

4) Не позволяйте питомцу выглядывать в окно, чтобы он не простудился. Лучше использовать современную систему Climatronic, которая в автомобилях ŠKODA позволяет регулировать не только температуру, но и направление воздуха.

5) Внимательно следите за состоянием вашего четвероного друга, не оставляйте его одного в машине, каждые 2-3 часа делайте остановки, чтобы погулять.

5.Как вести себя в дороге

Выезжать лучше на рассвете, чтобы за светлое время суток проехать максимальное расстояние. С наступлением сумерек лучше остановиться на ночлег. Усталость – плохой спутник водителя. Не стоит злоупотреблять напитками, которые стимулируют работоспособность. В итоге они только ухудшат ваше состояние. Лучше немного поспать и с новыми силами отправиться в путь.

Обувь должны быть удобной и пропускать воздух. Не забывайте, что остановки надо делать каждые 3-4 часа. Немного погуляли, размялись и с новыми силами дальше в путь!

Скорость движения должна быть комфортной и спокойной. Помните народную истину – тише едешь, дальше будет. В населенных пунктах обязательно снижайте скорость.

6.Питание в пути

Сейчас найти придорожное кафе, где можно перекусить, не проблема.

Другое дело, что нельзя быть уверенным в качестве продуктов и условиях приготовления пищи. Имеет смысл опираться на мнение профессионалов – дальнобойщиков. Если возле кафе скопление фур, значит, здесь есть недорогая и скорее всего вкусная еда.

А вообще для автопутешественника термосумка – незаменимая вещи. Ее действие можно усилить, положив внутрь герметично упакованный лед. В целом же в любой дороге действует железное правило – скоропортящиеся продукты, нужно съедать первыми, а все овощи и фрукты, взятые в дорогу, должны быть помыты еще дома.

7.Ночевка

Спать можно и в машине, вопрос в том, насколько будет комфортной такая ночевка. Останавливаться на ночевку лучше возле постов ГИБДД или там, где базируются дальнобойщики. Кроме того, походная палатка во все времена была отличным способом отдохнуть во время путешествия. В этом случае, конечно же лучше выбрать место поживописнее. Но самым комфортным вариантов, скорее всего, будет ночлег в гостинице.

В любом случае, мы желаем вам счастливого пути и приятного отдыха!

Официальный дилер ŠKODA КЛЮЧАВТО Омск

г. Омск, ул. 31-я Рабочая, 1а

+7 3812 330 330

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