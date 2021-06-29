Из-за строительства дороги в центре Омска срубят 35 деревьев

В Омске, вообще, любят рубить и кронировать.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На улице Чехова в районе набережной Оми за Комсомольским мостом будут строить дорогу. Проезжую часть между улицами Краснофлотской и Щербанева планируют возводить сразу с тротуарами, велодорожками, ливневой канализацией и освещением.
– Новая дорога позволит разгрузить напряженный участок в центре города. В настоящее время автомобилисты проезжают по односторонней дороге перед домом по улицы Чехова, 3, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – С появлением новой дороги появится альтернатива для автомобилистов и снизится трафик перед подъездами дома, что обеспечит безопасность для жильцов.
Из-за работ придется срубить 35 деревьев, растущих в этом месте: 11 кленов, 6 вязов, 5 ив, 3 берез, 5 яблонь и 5 елей.
Вместо них обещают высадить более 40 растений. Правда, большинство из них – кустарники. Вот, чем планируют заменить срубленные деревья:
– спирея Бумальда – 17 штук;
– снежноягодник – 15 штук;
– миндаль степной – 6 штук;
– дерен белый Шпета – 4 штук;
– сирень сортовая – 6 штук.
Также на этом месте разобьют газон с цветниками.