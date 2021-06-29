Из-за строительства дороги в центре Омска срубят 35 деревьев

В Омске, вообще, любят рубить и кронировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Чехова в районе набережной Оми за Комсомольским мостом будут строить дорогу. Проезжую часть между улицами Краснофлотской и Щербанева планируют возводить сразу с тротуарами, велодорожками, ливневой канализацией и освещением.

– Новая дорога позволит разгрузить напряженный участок в центре города. В настоящее время автомобилисты проезжают по односторонней дороге перед домом по улицы Чехова, 3, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – С появлением новой дороги появится альтернатива для автомобилистов и снизится трафик перед подъездами дома, что обеспечит безопасность для жильцов.

Из-за работ придется срубить 35 деревьев, растущих в этом месте: 11 кленов, 6 вязов, 5 ив, 3 берез, 5 яблонь и 5 елей.

Вместо них обещают высадить более 40 растений. Правда, большинство из них – кустарники. Вот, чем планируют заменить срубленные деревья:

– спирея Бумальда – 17 штук;

– снежноягодник – 15 штук;

– миндаль степной – 6 штук;

– дерен белый Шпета – 4 штук;

– сирень сортовая – 6 штук.

Также на этом месте разобьют газон с цветниками.