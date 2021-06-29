В Омске водитель грузовика устроил аварию с мотоциклистом без прав

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Ночью в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП, которое произошло в районе Нефтяников. Там на перекрестке улиц Заводская и Нефтезаводская столкнулись грузовая газель и мотоциклист на гоночном «Ямаха». Все произошло примерно в полпервого ночи. Как предварительно установили инспекторы, водитель грузовой газели ехал по улице Заводская и собирался поворачивать на Нефтезаводскую на нерегулируемом перекрестке. По знакам он должен был предоставить преимущество мотоциклисту, но не сделал этого. Произошла авария.

Байкер с места ДТП отправился в больницу, а за одно заработал административное дело за управление мотоциклом без соответствующей категории в правах, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции. Продолжается проверка, все причины аварии выяснят позднее.