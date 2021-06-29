«Росводоканал Омск»: безопасность – главный и постоянный тренд

Ежеквартально в автотранспортном цехе «Росводоканал Омск» проходит инструктаж по соблюдению правил дорожного движения. На нём водителям предприятия, - а это около 300 человек - напоминают о правонарушениях, о неукоснительном соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения.

«С наступлением летнего сезона мы напоминаем водителям о безопасности на маршрутах, поскольку на дорогах появляется много мотоциклистов и велосипедистов. Кроме того, на проезжей части увеличивается количество детей и пешеходов. Водителю надо быть предельно внимательным и аккуратным. Безопасность, зависит от нашей собранности и осмотрительности», - рассказывает Нуржан Тильтаев, ведущий инженер по безопасности движения автотранспортного цеха «Росводоканал Омск».

Дважды в год в омском водоканале проходят учения по пожарной безопасности. В июне учения прошли в главном офисе предприятия на улице Маяковского, 2. Более двухсот человек после сигнала сирены быстро и без суеты покинули свои рабочие места. Руководители подразделений отвечали за эвакуацию сотрудников и предоставляли данные в оперативно развернутый штаб. Кроме того, участники «условного пожара» потренировались в ликвидации возгорания из огнетушителя.

Каждые три года нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) «Росводоканал Омск» проходит аттестацию. Последняя – успешно завершилась в мае 2021 года. НАСФ сдало экзамен по спасательным работам и оказанию первой помощи пострадавшим. В состав аварийно-спасательного формирования входят 15 сотрудников водоканала, которые подготовлены к проведению газоспасательных работ, оказанию первой помощи пострадавшему и сердечно–легочной реанимации.

В этом году важным показателем безопасности, как личной, так и коллективной – стала вакцинация от коронавирусной инфекции. Ежемесячно на предприятие приезжает бригада медиков из городской поликлиники №15, которые прививают всех желающих работников предприятия жизнеобеспечения. Почти 200 сотрудников водоканала уже защитили себя и своих близких.