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Общество29 июня 2021 11:17

За сутки от коронавируса в Омской области умерли 7 человек

Третья волна начинает быть более заметной
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске фиксируют все больше случаев заражения коронавирусом.

В Омске фиксируют все больше случаев заражения коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Если раньше еще можно было сомневаться, дошла ли до нас третья волна коронавируса, то послание данные минздрава не оставляют в этом сомнений.

За сутки в регионе прибавился 221 случай заражений ковидом. Всего с начала пандемии заболели уже 50 550 человек.

Выздоровели всего 63 омича. Успешно справились с вирусом за все время наблюдений 41 967 человек.

Возрастает и число погибших. Сегодня медики зафиксировали 7 смертей. В этом году показатели смертности за сутки так высоко еще не поднимались. Всего в списке погибших от коронавируса 1 511 человек

По последним данным, полностью привиты в Омской области 216 148, дожидаются второго компонента 59 419 человек.