За сутки от коронавируса в Омской области умерли 7 человек

В Омске фиксируют все больше случаев заражения коронавирусом.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Если раньше еще можно было сомневаться, дошла ли до нас третья волна коронавируса, то послание данные минздрава не оставляют в этом сомнений.
За сутки в регионе прибавился 221 случай заражений ковидом. Всего с начала пандемии заболели уже 50 550 человек.
Выздоровели всего 63 омича. Успешно справились с вирусом за все время наблюдений 41 967 человек.
Возрастает и число погибших. Сегодня медики зафиксировали 7 смертей. В этом году показатели смертности за сутки так высоко еще не поднимались. Всего в списке погибших от коронавируса 1 511 человек
По последним данным, полностью привиты в Омской области 216 148, дожидаются второго компонента 59 419 человек.