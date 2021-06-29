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Общество29 июня 2021 11:08

На набережной Оми вместо срубленных кленов посадят 48 новых деревьев

Деревья придется снести ради строительства дороги на улице Чехова
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам обещают посадить снежноягодник и миндаль .

Омичам обещают посадить снежноягодник и миндаль .

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омичи снова переживают из-за вырубки деревьев на набережной Оми. Там уже начали работы по подготовке к строительству дроги по улице Чехова. Именно с этим связано решение о снесении 35 кленов. Там уже вырубили множество деревьев, когда проводили реконструкцию набережной.

В администрации рассказали, что согласно плану, вместе со строительством дороги высадят и новые деревья. Планируют, что новая дорога позволит разгрузить движение по междворовым проездам.

Как отметили в администрации, после окончания работ там появятся и 48 новых деревьев: спирея Бумальда — 17 штук, снежноягодник —15 штук, миндаль степной — 6 штук, дерён белый Шпета — 4 штук и сирень сортовая — 6 штук. В проекте предусмотрен и новый газон с клумбами.