В Успенский собор Омска привезли мощи Александра Невского

В Омск прибыли мощи Александра Невского. Их торжественно встретили представители духовенства. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне, 28 июня, в Омск прибыли мощи святого благоверного князя Александра Невского. Их привезли по инициативе РПЦ в честь 800-летия святого.

- Я считаю, что Александр поможет нам избавиться от беды, которую мы переживаем. Если мы обратимся к нему от чистого сердца, чтобы он помолил господа, он это сделает. Он всегда открыт для нас, - отметил во время встречи святыни Митрополит Омский и Таврический Владимир.

Поклониться мощам можно до пятницы в Успенском соборе. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Мощи святого князя пробудут в Омске до конца недели. Они будут находиться в Успенском кафедральном соборе, который находится на Соборной площади. Сейчас улица перекрыта, и попасть к храму можно только пешком.