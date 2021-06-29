В Омске экстренно приземлились 6 самолетов

Из-за тумана в Омске пришлось приземлиться нескольким самолетам.

Сегодня ранним утром в омском аэропорту пришлось принять сразу шесть незапланированных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Они направлялись в аэропорты Новосибирска и Томска, но не смогли приземлиться там из-за неблагоприятных погодных условий. Регионы окутал плотный туман.

Дожидаться отправления своих рейсов пассажирам пришлось в салонах самолетов. Из-за сложной эпидемиологической ситуации их не пустили в холл аэропорта.

- Все пассажиры в этот момент находились на борту. В терминале столпотворения не было. На данный момент все рейсы вылетели из Омского аэропорта в аэропорт назначения. Последний самолет покинул Омск в 09:30 часов, - сообщили в пресс-службе аэропорта.