Стало известно расписание Международного ралли «Шелковый путь-2021» в Омске

Участники "Шелкового пути" преодолеют более 5 400 км. Фото: Рамиль ГАЛИ Фото: Архив "КП"

В преддверии ралли «Шелковый путь» его организаторы провели пресс-конференцию и рассказали, как и где можно посмотреть гонки.

Напомним, каждый раз для старта международных гонок выбирают новое место. В этом году им стала Омская область.

Президент региональной федерации автомобильного спорта Омской области Александр Фабрициус рассказал о расписании «Шелкового пути». При условии соблюдения всех противоэпидемических мер, зрители смогут понаблюдать за всеми этапами совершенно бесплатно.

Завтра, 30 июня, будет идти подготовка. На полигоне 242-го Учебного центра ВДВ с 9 до 18 часов запланированы тренировки на мотоциклах и квадроциклах. В это же время на другой площадке - Омского автобронетанкового инженерного института в Черемушках, где обычно проводится «Рембат», – будут работать легковые и грузовые машины.

В четверг, 1 июля, с 17 до 22 часов на Соборной площади состоится открытие соревнований, на котором выступит Омский симфонический оркестр. С 19.00 начнется презентация участников.

В пятницу, 2 июля с 9 до 14 часов намечены официальные спортивные старты участников с полигона 242-го УЦ ВДВ. Организаторы обещают, что попасть туда смогут все желающие. Для этого приехавших постараются обеспечить парковкой.

Смогут понаблюдать на началом гонок и жители районов. Будет две площадки: село Новосельское для жителей Кормиловского и Омского районов и село Индейка - для жителей Калачинского и Оконешниковского районов.