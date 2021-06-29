«Газпром межрегионгаз Омск» уведомил 5 теплоснабжающих организаций-должников об ограничении подачи газа

«Газпром межрегионгаз Омск» уведомил 5 теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области об ограничении потребления газа до уровня его оплаченных объёмов с 1 июля. Уведомления были направлены в связи с грубым нарушением ТСО договорных обязательств по своевременной оплате потреблённого ресурса.

По данным на 1 июня суммарная просроченная задолженность этих теплоснабжающих организаций перед поставщиком газа превысила 921 млн рублей. Уведомления были направлены 5 июня.

Если организации-должники продолжат не исполнять платежные обязательства и игнорировать требования о самоограничении потребления газа до уровня его оплаченных объёмов, поставщик вправе принудительно прекратить подачу ресурса. Нарушение процедуры самоограничения также влечёт административную ответственность. Контроль исполнения законодательства по этому вопросу закреплён за «Ростехнадзором».

Для обеспечения коммунальными услугами своих конечных потребителей ТСО, по действующему законодательству, обязаны перейти на альтернативные виды топлива (мазут, уголь).

«Газпром межрегионгаз Омск» применяет предусмотренные законом меры по отношению к злостным неплательщикам для снижения задолженности, обеспечения бесперебойных поставок газа в регион и своевременного предоставления ресурса добросовестным пользователям.