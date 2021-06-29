АО «Транснефть - Западная Сибирь» подключило два новых насосных агрегата на нефтеперекачивающей станции

Работы проводились в рамках реализации программы технического перевооружения производственных объектов предприятия на 2021 год. Цель - обеспечение эксплуатационной надёжности основного оборудования нефтеперекачивающей станции.

Магистральные насосные агрегаты отечественного производства (г. Челябинск) отличаются высоким коэффициентом полезного действия - не менее 90 процентов. Новое оборудование способно обеспечить подачу нефти в 7000 куб. м. в час с напором 210 метров. Температура перекачиваемого сырья может варьироваться от -10 до +50. В корпус насоса смонтирован направляющий аппарат для уменьшения зазоров щелевых уплотнений, что обеспечивает высокий уровень КПД оборудования.

Также насосы отличаются высокими показателями надежности (наработка на отказ не менее 50 000 часов, периодичность проведения капитального ремонта - 120 000 часов) и увеличенным сроком службы (не менее 50 лет).

НПС «Вознесенка-2» обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Усть-Балык - Омск с месторождений тюменского севера на Омскую линейную производственно-диспетчерскую станцию.