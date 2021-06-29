Премьеры июля в Wink для омичей

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» обеспечит отпуск омских киноманов в июле цифровыми премьерами — нашумевшими фильмами сразу после кинопроката, а также отличными сериалами. Как всегда только в Wink новые переводы для ценителей творчества Гоблина (Дмитрия Пучкова).

Среди премьер фильм «Иччи» (16+) — это новый якутский хоррор. Иччи — духи-хозяева предметов, вещей, явлений природы или определенных мест в традиционных верованиях якутов. Они и становятся одними из действующих лиц в фильме, который не только нагоняет ужаса, но и помогает больше узнать о национальном этносе.

Долгожданный новый эксклюзивный авторский перевод и озвучка Гоблина — в криминальном триллере «Гнев человеческий» (18+) Гая Ричи. Критики по-разному оценили фильм, но зрители, которые любят классические боевики, получат настоящее удовольствие. Плюс Джейсон Стейтем в главной роли. Следующий фильм, который переведет Гоблин для Wink, ожидается уже скоро. И это будет «Никто» (18+) — американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером.

После боевика обязательно нужно устроить семейный просмотр и лучший вариант для этого — приключенческий мультфильм от Disney и Pixar «Душа» (6+). Он стал победителем 93-й церемонии вручения премий Оскар сразу в двух номинациях — «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая музыка к фильму».

О том, как много интересного и даже чудесного в трезвой жизни — в новой российской комедии «Папа закодировался» (12+, в прокате с 17 июня), цифровая премьера в Wink запланирована на 15 июля. Анатолий Снаров — начальник ЖКХ в уездном городке Сорочинске — однажды закодировался и обнаружил, что у него есть жена и двое детей. Просветленный трезвенник развивает настолько бурную деятельность по улучшению мира, что все его окружение хочет одного — чтобы он раскодировался.

А в последние дни июля в цифровой прокат выйдет первая часть комедийно-приключенческого киносериала «Бендер: Начало», каждый эпизод которого будет представлен в кинопрокате. Создатели сериала творчески переосмысляют литературное наследие Ильфа и Петрова, рассказывая о начале «карьеры» будущего обаятельного афериста. Первая часть «Бендера» с Сергеем Безруковым будет доступна в Wink с 27 июля.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.