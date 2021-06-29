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Общество29 июня 2021 7:39

В Омске продлили маршрут троллейбуса №4

Утром и вечером он будет ходить гораздо дальше, чем обычно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске троллейбус №4 будет ходить по-новому.

В Омске троллейбус №4 будет ходить по-новому.

Фото: ВКонтакте

В Омске понемногу начинают менять маршруты движения некоторых автобусов и троллейбусов. Недавно изменения коснулись автобуса №51, стало известно и об изменениях в магистральном маршруте троллейбуса №4.

В департаменте транспорта уточнили, что в утренние и вечерние часы по выходным четверка теперь будет проезжать дальше в Нефтяники. Раньше конечной остановкой был поселок Ермак, но теперь утром и вечером троллейбус поедет до нефтезавода. Изменения вступят в силу с 5 июня 2021 года.