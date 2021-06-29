Омич угнал автомобиль, чтобы вернуться домой

Мужчина решил воспользоваться чужой машиной, чтобы уехать домой за город.

Об угоне в полицию сообщил один из жителей Омска. Утром он не обнаружил на прежнем месте старенький ВАЗ-2103. Сумму ущерба он оценил в 7 тысяч рублей. Полицейские приступили к расследованию. Их внимание привлекло ночное ДТП, которое произошло на окраине города Калачинск. Водитель просто бросил автомобиль и ушел.

Оказалось, что в аварию попали именно на угнанном ВАЗе. Как удалось выяснить, за рулем в тот момент находился 24-летний местный житель, ранее уже судимый за кражи. Задержали его по месту жительства. Оказалось, что угонщик направлялся домой из гостей, когда увидел машину с открытым окном. Чтобы не добираться общественным транспортом, он нашел в салоне отвертку, с ее помощью завел автомобиль и уехал, а когда попал в аварию, просто бросил автомобиль. На угонщика завели уголовное дело.