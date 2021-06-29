За сокращением темпов заражения коронавирусом в Омске будут следить силовики

Накануне в Омске прошло очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфикцией. На нем приняли ряд ограничений, но все же они оказались не такими жёсткими, как многие предполагали. Пока в Омске ничего не закрыли и локдаун в ближайшее время нам не грозит, но вот ужесточение контроля за соблюдением санитарных норма пообещали.

- Мы настаиваем на ужесточении мероприятий по контролю за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей, в общественном транспорте. Это ключевая задача. Правоохранительные органы будут принимать жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавирусный инфекции, - отметил после заседания Александр Бурков.

Масочный режим продлили до 31 июля. Ношение СИЗов остаётся обязательным в автобусах, магазинах и других общественных местах. О контроле над этим говорили и с предпринимателями, поэтому вполне возможно, что в скором времени в магазинах возобновят строгий контроль за соблюдением ограничений.