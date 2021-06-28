Губернатор призывает всех вакцинироваться, чтобы точно недопустить локдауна. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Оперштаб в Омске принял ряд ограничений. Многие думали, что запреты будут куда жестче. Но работу ресторанов в городе решили пока не трогать. В итоге оперштаб вводит следующие ограничения в Омске:

- продлить до 31 июля режим повышенной готовности;

- продлить до 31 июля масочный режим;

- сократить количество зрителей в театрах, кинотеатрах, ДК, на концертах и спортивных мероприятиях с 75% посадочных мест до 50%;

- продлить до 1 августа обязательную самоизоляцию для омичей старше 65 лет;

Омский губернатор Александр Бурков заявил, что точно поможет избежать возможного локдауна и призвал всех вакцинироваться.

- Эпидемиологическая ситуация сложная, количество заболевших растёт. Мы предпринимаем все меры, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить медицинской помощью любого заболевшего, - сказал Александр Бурков. - За последнюю неделю мы дополнительно ввели почти 600 коек для больных ковидом. На этой неделе будет развёрнуто ещё 655 коек, которые будут обеспечены кислородом и ИВЛ.