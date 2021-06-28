Губернатор назвал условие, при котором локдаун в Омске можно избежать

Работу ресторанов и кафе в Омске решили пока не ограничивать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закончилось заседание оперштаба. Жесткие запреты омские власти вводить не стали, но все же на ряд ограничений пошли. По итогам обсуждения были приняты следующие решения:

- продлить до 31 июля режим повышенной готовности;

- продлить до 31 июля масочный режим;

- сократить количество зрителей в театрах, кинотеатрах, ДК, на концертах и спортивных мероприятиях с 75% посадочных мест до 50%;

- продлить до 1 августа обязательную самоизоляцию для омичей старше 65 лет;

Работу фудкортов и детских комнат в торговых центрах запрещать пока не будут, хотя на этом настаивал региональный Роспотребнадзор. Омский губернатор объяснил, почему приняли такое решение.

- На штабе было предложение Роспотребнадзора закрыть фудкорты и детские комнаты. Тем не менее мы сохранили режим работы, который есть сегодня у бизнеса. Все должны понимать, что если мы не хотим нового локдауна, мы должны прививаться. Мы не идём на введение обязательной вакцинации, но призываем всех, кто не имеет противопоказаний это сделать. Это единственный способ защитить себя и своих близких, - сказал Александр Бурков.