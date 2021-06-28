В Омске изменили маршрут движения автобуса 51

В Омске изменится маршрут популярного автобуса. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске решили изменить маршрут движения 51 автобусного маршрута. Раньше он ходил до остановки «Речной порт», а теперь пойдет дальше, до СНТ «Заря-3». Как уточнили в пресс-службе департамента транспорта, после остановки «Ленинский районный суд» автобусы не будут поворачивать на улицу Шаумяна, а поедут дальше до СНТ. Так в ведомстве планируют увеличить транспортную доступность микрорайона «Созвездие».

Уточняют также, что до «Речного порта» омичи смогут добраться на 109 автобусе, который и раньше выполнял рейсы по этому маршруту. Изменения в движении 51 автобуса вступят в силу с 1 июля 2021 года.