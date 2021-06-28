В минприроды объяснили, почему омские активисты не смогли поехать на совместный с ведомством замер выбросов

Жаловаться на выбросы омичи продолжают и сегодня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошлой неделе омичи начали активно жаловаться на едкие выбросы, которые постоянно мешают спать. Люди жаловались, что начинают чувствовать неприятный запах ближе к ночи и продолжается все это до утра. Тогда министр экологии Илья Лобов предложил омским активистам выехать на замеры вместе со специалистами ведомства.

Один из активистов в известной омской группе «Дыши», посвященной выбросам, рассказал, что после жалоб омичей позвонил и изъявил желание поехать на замеры, но его не взяли. Оператор ответила ему, что заниматься этими вопросами ей некогда.

В пресс-службе минприроды ответили, что обратили внимание на жалобу омича проверили переговоры всех операторов. Выяснилось, что никто с просьбой соприсутствовать на замерах, не обращался.

- В Центре экологического мониторинга, где фиксируется каждое обращение граждан, факт отказа оператором в просьбе омичей участвовать в работе передвижной эколаборатории не подтвердился: 19, 20 и 21 июня никто не звонил с такой просьбой, - отметили в пресс-службе ведомства.

Омичам также напомнили, что присутствовать на замерах может любой желающий, для этого надо только оставить заявку по номерам 790-730 и 37-80-21.