Омичи не смогли улететь в Турцию и Азербайджан

Авиакомпании отменили несколько рейсов из омского аэропорта. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Недавно из Омска возобновили вылеты в Турцию. Этого ждали многие омичи, после начала сезона отпусков большинство хотели попасть к морю именно туда. Но сегодня одна из компаний «Азур эйр» отменила рейс в Анталью, который должен был отправиться из Омска в 6:45. Не полетят сегодня омичи и в Азербайджан, рейс «Уральских авиалиний», который должен был отправиться в 17:20 в Баку, тоже отменили.

О причинах отмены рейсов пока ничего не известно, кроме того что это инициатива авиаперевозчиков, а не аэропорта. Сегодня без проблем улетели в Анталью рейсы других авиакомпаний.