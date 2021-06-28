Участники Международного ралли «Шелковый путь» прибывают в Омск

Протяженность ралли – более 5400 километров. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В ближайшие дни в Омске пройдет торжественное открытие 11-го международного ралли «Шелковый путь». Это мероприятие курирует правительство Омской области.

- Для нашего региона большая честь принимать мероприятие такого масштаба, тем более что гонки имеют статус этапа Кубка мира по ралли-рейдам и этапа чемпионата мира по кросс-кантри ралли, – отметил министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. – Мы провели масштабную работу по подготовке региона к проведению международного ралли. Уверен, гости и участники со всего мира по достоинству оценят гостеприимство и широту сибирского характера.

Старт ралли будут предварять тестовые тренировочные мероприятия, которые пройдут 30 июня на территориях Омского автобронетанкового инженерного института и 242-го Учебного центра ВДВ. На первой площадке будут представлены кузовные и грузовые автомобили, а также багги, а на второй – мотоциклы и квадроциклы.

Состоится 30 июня и необычный хоккейный матч. На льду Академии «Авангард» дружеский матч проведут ХК «Авангард» с командой Александра Крылова («Газпром нефть») и командой Владимира Чагина (Silk Way Rally). Начало игры – в 17:30.

Маршрут ралли. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Уже 1 июля в областном экспоцентре пройдет пресс-конференция. Во время нее организаторы и ведущие спортсмены мировых ралли-рейдов ответят на вопросы журналистов. В 17 часов в этот день начнется церемония торжественного старта международного ралли Шелковый путь. Кураторы мероприятия в лице омского правительства подготовили довольно обширную культурную программу. Выступит Омский академический симфонический оркестр. В 19:00 стартует презентация всех участников гонки. Трансляция церемонии открытия будет доступна на 12 канале.

По информации дирекции ралли, 90 экипажей в пяти категориях: мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики – возьмут старт 2 июля из Омска. В 9:05 с территории 242-го Учебного центра ВДВ в направлении Новосибирской области отправятся первые участники.

Наряду с прославленными фаворитами в ралли примет участие большое количество любителей, решивших испытать себя. Их единственной целью будет добраться до финиша этого уникального приключения в Улан-Баторе 11 июля.

Отметим, что международное ралли проводится при поддержке Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства Спорта Российской Федерации. В нашем регионе это событие курирует Правительство Омской области.

Ралли стартует 1 июля в Омске. Церемония финиша состоится 11 июля в Монголии.

Протяженность ралли – более 5400 километров, из них более 3400 километров – скоростные участки. Для участия заявлено 90 экипажей.