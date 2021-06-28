Оксана Фадина приказала сделать «зелёную» комиссию максимально открытой для омичей

По распоряжению мэра Омска Оксаны Фадиной работа комиссии администрации города по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений станет еще более публичной и открытой. В ее состав помимо представителей городской администрации, депутатов, ученых и экологов приглашены общественники. Повестка и анонс каждой «зеленой» комиссии будут заблаговременно размещаться на официальном портале мэрии и рассылаться средствам массовой информации.

Очередное заседание городской «зеленой» комиссии состоится уже завтра, 29 июня, в 15:00 в здании администрации Омска. На нём рассмотрят 28 обращений от коммерческих и бюджетных организаций о целесообразности сноса и кронирования зеленых насаждений. Напомним, в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, действующими в Омске, в большинстве случаев при сносе деревьев предусмотрена компенсационная высадка или выплата его стоимости с зачислением в бюджет города.

– Мы не делаем тайны из работы этого коллегиального органа, – подчеркнула мэр Омска Оксана Фадина. – Напротив, понимая, что какие-то решения ее все же можно пересмотреть, провести дополнительное обследование деревьев, привлекая сторонних экспертов, специалистов, агрономов, мы делаем ее еще более открытой. Каждая территория, каждое обращение будет досконально рассматриваться. Поэтому заинтересованные лица будут принимать совместное решение о сносе или кронировании каждого дерева, количестве и видовом составе новых насаждений. Пожалуйста, приходите на комиссию, высказывайте свое мнение, участвуйте в ее работе.

В мэрии добавили, что в городе продолжается реализация программы озеленения. Так, в этом году только в рамках муниципального задания в Омске будет высажено более 2100 крупномерных деревьев и 27000 кустарников. В городских лесах и лесопарках высадят более 55000 саженцев сосен и елей. В рамках компенсационного озеленения на территориях округов ресурсоснабжающие организации высадят около 1500 крупномерных деревьев.

Кроме того, в осенний период новые зеленые насаждения появятся на территориях, благоустройство которых выполняется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Например, Театральную площадь украсят около 130 саженцев ясеней и туй. В ближайшей перспективе на некоторых участках улично-дорожной сети металлические пешеходные ограждения заменит живая изгородь.