О плановых отключениях горячего водоснабжения в июле

АО «Омск РТС» сообщает о плановом отключении ГВС: с 00.00 14.07.2021 до 24.00 27.07.2021, согласно утверждённому «Графику остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2021», будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей Северного и Релеро лучей от ТЭЦ-5.

Прекращается ГВС потребителей в районе улиц:

2-я Совхозная, Яковлева, Тарская, Волочаевская, Добровольского, Кемеровская, Красный Путь, Октябрьская, 2-я, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я, 26-я, 27-я Северные, Вавилова, Долгирева, Красный Пахарь, 2-я Производственная, 10 лет Октября, 17-й Военный городок, Челюскинцев, Омская, Гусарова, 1-я, 2-я Затонские.

Посмотреть поадресный перечень отключения горячего водоснабжения в 2021 году можно по ссылке https://www.omskrts.ru/users/people/timetable/. АО «Омск РТС» обращает внимание, что в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Если вы не нашли свой дом в графиках – обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение.