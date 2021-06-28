В Омске три дня ищут дедушку в зеленой ветровке

Пенсионер ушел из дома и не вернулся. Фото: ПСО "Доброспас"

В Омске уже три дня ищут пропавшего пенсионера. 73-летний Святослав Моор пропал днем 25 июня. Около 14:00 он вышел из дома на улице 20 лет РККА и не вернулся. Связаться с ним у родственников тоже не получилось, поэтому родные и начали поиски. Дело осложняется тем, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см, голубые глаза, седые волосы, на затылке – темные.

В момент ухода был одет в салатовую ветровку в бело-голубую клетку, в тельняшку, черные спортивные штаны и черные кроссовки с красными вставками.

Если вы видели Святослава или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или в отряд «Доброспас» по телефонам 8-999-470-10-08 и 8-999-453-77-10.