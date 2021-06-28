Гонщики ралли «Шёлковый путь» предлагают омичам стать участниками экологической программы

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На протяжении нескольких изданий Международного ралли «Шёлковый путь» организаторы и участники гонки принимают участие в различных экологических программах. Не станет исключением и одиннадцатое издание ралли в рамках которого будут проведены сразу две акции.

В преддверии старта международного ралли «Шёлковый путь» в Омске в рамках экологического проекта «Зеленый – новый черный» автомобилисты смогут бесплатно сдать старые шины на переработку.

Изношенные шины можно будет бесплатно сдать 30 июня и 1 июля с 9.00 до 20.00 на АЗС «Газпромнефть» в Омске и 30 июня с 9.00 до 14.00 на площадке возле главного входа хоккейной академии «Авангард»: АЗС №5 – Омск, ул. Суворова, 109 и АЗС №20 – Омск, бул. Архитекторов, 18.

К акции присоединятся игроки хоккейного клуба «Авангард», подавая пример ответственного экологического поведения, и экипажи международного ралли «Шёлковый путь» – они сдадут изношенные шины на переработку на АЗС «Газпромнефть», а после ралли в рамках проекта собранная резина отправится для переработки на завод в Санкт-Петербурге.

Также участники ралли смогут сдать шины в Новосибирске. Адреса АЗС в Новосибирске. Собранные на АЗС шины будут отправлены на завод в Новосибирске для переработки в резиновую крошку, а затем вернутся в Омск в виде покрытия для открытой детской спортивной площадки.

Другая экологическая акция будет проходить на протяжении нескольких этапов одиннадцатого издания Международного ралли «Шёлковый путь». На каждом бивуаке, где в промежутках между прохождением спортивных этапов размещаются ведущие гонщики мира, самые знаменитые команды и журналисты со всего мира, организаторы ралли и машины сопровождения, совместными усилиями ралли «Шёлковый путь» и ГК «EcoPartners» организуют раздельный сбор пластиковых отходов в специальные контейнеры.

Экологическая кампания развернется в Омске и Новосибирске на площадках мероприятия с 29 июня по 2 июля. Контейнеры для РСО будут оклеены полезной для гостей мероприятия инфографикой о том, как правильно отсортировать полезные отходы.

Все полезные отходы будут собраны и вывезены отдельно, и впоследствии переработаны в Новосибирске на предприятии ГК «Тайгер-Сибирь».