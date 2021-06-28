Для участников ралли «Шелковый путь» проведут экскурсию по городу

Музейно-выставочный комплекс «Моя история» и Туристский информационный центр Омской области подготовили для участников и гостей международного ралли «Шелковый путь» специальную печатную продукцию и специальную экскурсионную программу. Познакомиться с нашим городом они смогут как самостоятельно, так и в составе организованных групп.

Печатная продукция представляет собой брендированную карту достопримечательностей Омска на русском и английском языках. На карте также отмечены локации проведения ралли, размещение технических служб и мест проживания. Путеводитель представляет собой буклет с описанием интересных локаций не только Омска, но и Омской области. Издание выпущено в карманном формате, поэтому его можно будет забрать как сувенир.

Кроме того, для участников ралли организована экскурсионная и выставочная программа. В историческом парке «Россия-моя история», где с сегодняшнего дня проходит аккредитация участников, работает выставка Владимира Кудринского «Омская область в фотографиях» и выставка по истории ралли «Шелковый путь».

Сотрудниками разработаны экскурсии по экспозициям «Рюриковичи», «Романовы», а также по выставке «Вспомним», приуроченной к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Экскурсии по экспозициям будут проводиться с 28 по 30 июня. Гости смогут посетить их, воспользовавшись аудиогидом, переведенным на несколько языков, или с переводчиком. Кроме того, Туристский информационный центр подготовил для участников автобусную экскурсию по городу Омску.