Омичу отрезало ногу грузовым поездом

Омич не увидел поезд и попал под колеса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел в Омске на станции Комбинатская. Там в основном проходят грузовые поезда под один из которых и попал мужчина. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции Омска, все произошло ранним утром в 7:45. Грузовые составы совершали маневровые работы, в это время и решил перейти пути местный бездомный.

Мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте и не заметил приближающийся поезд. Зато его заметил машинист. Мужчина подал предупредительный сигнал и попытался затормозить, но многотонная машина быстро затормозить не смогла. Бездомный попал под поезд, ему переехали ногу. Пострадавшего госпитализировали в омскую больницу.