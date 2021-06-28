В Омской области лихач на «Тойоте» сбил дорожного рабочего и скрылся

Лихач сбил рабочего, ремонтировавшего дорогу, и даже не остановился, чтобы помочь ему. Фото: УМВД России по Омской области

Несчастный случай произошел в Павлоградском районе, где сейчас ремонтируют дорогу. На 99-м км трассы Омск–Русская Поляна, лихач на «Тойоте» сбил рабочего и скрылся с места ДТП.

– В результате ДТП мужчине 1995 года рождения потребовалась медицинская помощь, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность водителя автомобиля «Тойота» установлена, им оказался мужчина 1987 года рождения. Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.

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Того, что натворил с ночь с 1 на 2 июня, 34-летний водитель BMW X5, даже не заметил. После того, как снес двоих рабочих, наносивших разметку на дороге по улице Лукашевича. Видимо, он очень торопился продолжить веселый вечер в бане на бульваре Зеленый. Там его и нашли полицейские. Омич к тому моменту был уже сильно пьян и не особо понимал, что только что убил одного человека и ранил другого. (Далее...)