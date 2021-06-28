Омск встал в пробках из-за перекрытия Соборной площади в честь ралли «Шелковый путь»

Омичи встали в огромной пробке, пытаясь выехать с Левого берега. Фото: ВКонтакте

В Омске на неделю ради проведения торжественных мероприятий в честь начала ралли «Шелковый путь» перекрыли Соборную площадь. Даже ограничения движения на выходные ради городских праздников всегда вызывали пробки, а сейчас нельзя будет проехать по площади гораздо дольше. Уже сегодня омичи встали в огромные пробки на Метромосту и Красном пути. Многие недоумевают, что произошло.

- Огромная пробка на Метромосту. Что случилось? – интересуется в соцсетях один из водителей, оказавшийся утром в длинном заторе.

- Перекрытие Соборной площади случилось, чего и следовало ожидать после перекрытия, - отвечают ему в комментариях.

О больших заторах говорят и Яндекс.Карты Фото: ВКонтакте

Нашлось немало омичей, которые оказались недовольны сложившейся ситуацией. Но с все же придется мириться с существующим порядком вещей, откроют проезд по Соборной площади только 3 июля, в субботу. До этого водителям придется искать объездные пути или морально готовиться к пробкам.