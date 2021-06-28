В Омск возвращается 30-градусная жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омск возвращается летний зной. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, резкое потепление ожидается уже сегодня, 28 июня. Днем воздух прогреется до +29 градусов.

В следующие несколько дней воздух на улице будет прогреваться и дальше.

Во вторник, 29 июня, ночью будет +10...+15, днем +27...+32 градуса. Будет солнечно и почти безветренно.

В последний день июня жара достигнет +29...+34 градусов. Освежить от зноя город сможет небольшой дождь, гроза.

Такая же погода, по данным портала Gismeteo, продержится всю неделю. А в понедельник, 5 июля, температура поднимется до экстремальных +35 градусов.