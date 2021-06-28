В Омск возвращается 30-градусная жара.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Омск возвращается летний зной. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, резкое потепление ожидается уже сегодня, 28 июня. Днем воздух прогреется до +29 градусов.
В следующие несколько дней воздух на улице будет прогреваться и дальше.
Во вторник, 29 июня, ночью будет +10...+15, днем +27...+32 градуса. Будет солнечно и почти безветренно.
В последний день июня жара достигнет +29...+34 градусов. Освежить от зноя город сможет небольшой дождь, гроза.
Такая же погода, по данным портала Gismeteo, продержится всю неделю. А в понедельник, 5 июля, температура поднимется до экстремальных +35 градусов.