Омский пожарный с приятелем воровал металлолом из сгоревших домов

Поймать воришек удалось местному участковому. Фото: Александр КОЦ

В Омской области этой весной было множество пожаров. В разных районах горели не только леса, но и дома сельчан. На таких пожарах и трудился в мае этого года пожарный из Горьковского района. Как установили следователи, он тушил пожары в нескольких населенных пунктах и заметил, что в пострадавших домах еще есть, чем поживиться. Вместе с товарищем пожарный ночью проехал по уже знакомым домам и насобирал металлолом. Сдать его получилось всего за 16 тысяч рублей. Но удача отвернулась от воришек, их задержал местный участковый почти сразу после преступления.

Пожарного уволили из МЧС. Теперь, как сообщают в пресс-службе прокуратуры, его вместе с приятелем обвиняют в краже. Свою вину оба отрицают. Уголовное дело уже направили в районный суд, где дело рассмотрят по существу.