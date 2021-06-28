Довыборы в Омский горсовет прошли при крайне низкой явке в 5,6%

По большому счету, шестому созыву горсовета осталось проработать всего одну сессию. Фото: omskgorsovet.ru

В минувшее воскресенье, 27 июня, в Омске прошли довыборы в горсовет по одномандатному избирательному округу № 14. Напомним, нового депутата пришлось искать после того, как Александра Мураховского в начале ноября назначили министром здравоохранения региона.

Представлять интересы жителей Октябрьского района вместо него вызвались пять кандидатов: депутат Заксобрания пятого созыва Анатолий Казак (КПРФ), экс-депутат ЗС Алексей Клепиков (ЛДПР), учредитель «СМК Холдинг» Максим Концедалов («Единая Россия»), гендиректор ООО «АГАТА» Сергей Чистяков («Справедливая Россия») и предприниматель Александр Потапов («Коммунисты России»).

Несмотря на то, что с 23 июня была предусмотрена возможность досрочного голосования, явка на эти выборы оказалась крайне низкой.

В итоге победил Максим Концедалов (46,09%). За него проголосовали 1 097 из примерно 47 тысяч избирателей на округе. Аутсайдером оказался Алексей Потапов. Напротив его имени в бюллетенях поставили галочки лишь 109 человек.

В целом выборы прошли при крайне низком интересе со стороны омичей. Поучаствовали в них лишь 5,6% избирателей.

Добавим, что побыть в новом для себя статусе Максим Концедалов сможет совсем недолго. Весенняя сессия горсовета заканчивается в июле. После выхода с каникул депутатам останется поработать с сентября до конца года. Срок их полномочий истекает в 2022 году.