Суд разрешил снести кафе «Сувлаки» в центре Омска

Суд остался на стороне мэрии и постановил снести павильон, где находится кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Закончились очередные судебные тяжбы о судьбе павильона кафе «Сувлаки», расположенного в центре Омска, на улице Ленина. Кафе находится там уже давно и успело несколько раз поменять название, и даже пережило реконструкцию набережной Оми. Теперь оно стоит в довольно живописном месте у Юбилейного моста, но его вскоре снесут.

В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа рассмотрели кассационную жалобу владельца кафе. Ранее суд разрешил мэрии Омска снести кафе, хотя до этого ООО «Эдельвейс» в суде удалось оставить кафе на месте. Мэрии удалось доказать, что в 2001 году землю сдавали под временное строение и никакого разрешения на капитальное строительство не выдавали. Это стало для суда убедительным доказательством, потому кафе все же было решено снести.

Похожая история произошла еще с одним известным кафе в центре города «Дубравушка». Оно находилось на площади перед кинотеатром «Маяковский». Там судебные тяжбы также затягивали процесс сноса, но павильон все равно убрали.